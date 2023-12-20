Суд в Москве приговорил мужчину к 14,5 года колонии за три убийства в 1995 году

Коте Дарсалия, зная, что у соседа есть крупная сумма денег, убил сожителей топором

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил Коте Дарсалия к 14,5 года колонии общего режима за убийства в 1995 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Измайловским районным судом города Москвы рассмотрено дело в отношении Коте Дарсалия, совершившего убийство трех человек в 1995 году. Дарсалия Коте Багратович на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "е", "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Суд признал Дарсалия К. Б. виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.

Как сообщили в суде, в 1995 году Дарсалия, располагая информацией о наличии у соседа крупной суммы денег, а также иного ценного имущества в квартире, используя топор в качестве оружия, убил троих сожителей.