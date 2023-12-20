В Ингушетии задержали подозреваемых в обстреле машины

В результате пострадал один человек

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в обстреле автомобиля в селе Сурхахи в Ингушетии. Во время обысков у подозреваемых обнаружены боеприпасы, сообщается в Telegram-канале МВД по Ингушетии.

"В Назрановском районе полиция задержала подозреваемых в нападении на жителя Назрани. <...> Полицейские и сотрудники органов безопасности в ходе обысков у троих жителей республики обнаружили боеприпасы разрывного действия промышленного производства и боеприпасы к различным видам стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Оперативные мероприятия проводили в селе Экажево сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия совместно с представителями ГУ МВД России по СКФО. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу, подозреваемые помещены в изолятор временного задержания, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Обстрел произошел 15 декабря в селе Сурхахи. Неизвестные, передвигавшиеся на автомашине Lada Priora, произвели несколько выстрелов в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний житель города Назрани. Водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями был госпитализирован в реанимацию республиканской больницы.