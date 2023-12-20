В Краснодаре лишили родительских прав убивших пятилетнего сына супругов

Между мужчиной и сыном его жены произошел конфликт, в ходе которого ребенка избили

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара лишил родительских прав супругов Бугорковых, которые ранее были осуждены за истязания и убийство пятилетнего сына женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Советский районный суд г. Краснодара рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению, предъявленному к Сергею и Алене Бугорковым, о лишении их родительских прав и взыскании алиментов. Решением суда Алена Бугоркова лишена родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери 2022 года рождения, Сергей Бугорков лишен родительских прав в отношении двух несовершеннолетних 2020 и 2022 годов рождения. Также судом с Бугорковых взысканы алименты на содержание несовершеннолетних до достижения ими совершеннолетия", - говорится в сообщении.

В апреле Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Сергея и Алены Бугорковых. Супруги признаны виновными в истязании и убийстве пятилетнего сына. Приговором суда Сергею Бугоркову было назначено 22 года колонии строгого режима, Алене Бугорковой - 18 лет колонии общего режима.

Уточняется, что Бугоркова ранее уже была лишена родительских прав на двоих несовершеннолетних детей.

Уголовное дело расследовалось в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. В ведомстве сообщали, что инцидент произошел в Краснодаре в июне 2022 года. Женщина с супругом и детьми находилась дома на улице Тюляева, между мужчиной и пятилетним сыном его жены произошел конфликт, ребенка избили, после чего семья легла спать. Утром, когда мальчика обнаружили без признаков жизни, его отчим поместил тело ребенка в сумку, вывез в лесополосу на берегу реки Кубани и закопал. Супруги пытались инсценировать исчезновение мальчика, отправились отдыхать на берег реки, где мать погибшего, желая ввести правоохранительные органы в заблуждение, сообщила в полицию якобы об исчезновении сына.