В Петербурге приговорили к 12 годам главаря банды, нападавшей на банки

Суд установил, что не позднее января 2012 года Яков Суббота создал организованную группу из семи человек с целью совершения вооруженных нападений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима Якова Субботу - главаря банды, которая в 2012-2013 годах нападала на городские отделения банков, ломбарды и ювелирные магазины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Яков Суббота признан виновным по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой) в целях нападения на граждан и организации, руководстве такой группой (бандой), п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, помещение, организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Суббота признал вину, но отметил, что у него не было умысла на создание вооруженной группы, он был "против оружия" и ничего о нем не знал. "Суд назначил наказание ранее судимому Субботе в виде лишения свободы сроком на 11 лет. По совокупности приговоров - 12 лет в ИК особого режима", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что не позднее января 2012 года Суббота создал организованную группу из семи человек с целью совершения вооруженных нападений. Участники банды разрабатывали детальные планы совершения налетов, придерживались установленной иерархии и соблюдали меры конспирации. В качестве объектов для нападений они выбирали банки, ломбарды, ювелирные салоны, а также квартиры граждан, где хранились крупные денежные суммы или материальные ценности. Преступники использовали оружие и боеприпасы.

В частности, под руководством Субботы в апреле 2012 года банда совершила вооруженное разбойное нападение на магазин ювелирной сети в доме 71/8 по улице Бабушкина (ущерб составил более 14 млн рублей), в июле 2012 - на банк в доме 220 лит. А по Московскому проспекту (ущерб превысил 7,5 млн рублей), а в августе того же года - на отделение банка в д. 16 корп. 1 на Малоохтинскому проспекте (ущерб составил более 1 млн рублей).

Банда действовала вплоть до задержания ее участников в период с декабря 2012 года по февраль 2013 года. Шестерых подельников Субботы - Артема Мельника, Максима Капарова, Виталия Кулигина, Игоря Науметова, Алексея Баженова и Алексея Трубникова - суд ранее также признал виновными в преступлениях. Седьмой соучастник, Дмитрий Байдюк, скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск.