В Москве проститутка избила полицейского ложкой для обуви при задержании

У мужчины диагностировали ушибы головы, а также ожоги глаз и лица после распыления содержимого перцового баллончика

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проститутка избила металлической ложкой для обуви и брызнула в лицо перцовым баллончиком полицейскому в квартире на юго-западе Москвы во время задержания. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Во время задержания девушка легкого поведения оказала сопротивление полицейскому, который находился при исполнении. Она избила его по голове металлической ложкой для обуви, брызнула в лицо содержимое перцового баллончика, а потом вытолкала в подъезд. С прибывшим подкреплением нарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейскому потребовалась помощь медиков. Они диагностировали у него ожоги глаз и лица, а также ушибы головы. В настоящее время мужчина вернулся к службе. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт инцидента. "Сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, при пресечении противоправных действий в части нарушения административного законодательства, женщина оказала активное сопротивление и нанесла телесные повреждения. Злоумышленница была задержана и доставлена в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

По данному факту собраны материалы, которые направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.