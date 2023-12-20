В Версальском дворце объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва

На месте работают сотрудники полиции

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Посетители Версальского дворца были вынуждены покинуть территорию исторического объекта после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщило радио France Info.

В администрации дворцового комплекса подтвердили, что 2 тыс. посетителей были эвакуированы после сообщения о бомбе. В настоящее время эвакуация уже завершена, на месте работают сотрудники полиции.

Этой осенью в Версальском дворце эвакуация объявлялась по меньшей мере семь раз после телефонных звонков и писем о взрывных устройствах, которые рассылали в различные общественные и государственные учреждения республики. Один человек был задержан за ложное сообщение о минировании Версальского дворца, однако обвинение не связывало его поступок с террористической деятельностью. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно.