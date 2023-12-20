В Нижнем Новгороде изъяли у должницы драгоценные камни на 161 млн рублей

Ей назначили четыре года колонии со взысканием компенсации ущерба в размере более 131 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы изъяли у должницы в Нижнем Новгороде драгоценные камни на 161 млн руб. Об этом сообщили в службе судебных приставов.

"Аресту подвергнуты 2,5 тыс. драгоценных камней - бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценности на сумму более 161 млн рублей, - рассказали в службе приставов. - Некоторые камни по предварительной оценке специалиста имели редкие происхождения, к примеру, изумруд [огранки] триллион стоимостью более 5,1 млн рублей, опал груша кабошон ценой в 6,7 млн рублей или трепич-изумруд, найденный на Кубе, стоимостью 2,5 млн рублей".

Жительница Нижнего Новгорода была осуждена за хищение путем мошенничества бюджетных средств с использованием служебного положения и служебный подлог, суд назначил ей четыре года лишения свободы со взысканием компенсации имущественного ущерба в размере более 131 млн рублей.

В сопровождении сотрудников отдела спецназа ГУ ФССП России по Нижегородской области драгоценные камни переданы на хранение в банковскую ячейку. После оценки экспертом они будут переданы на торги, вырученные средства пойдут на компенсацию имущественного ущерба.