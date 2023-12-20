20 декабря, 11:41
Военная операция на Украине

Суд приговорил девятерых "азовцев" к 23 и 25 годам колонии за обстрел села в ДНР

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Их признали виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и повреждении чужого имущества

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к лишению свободы на сроки от 23 до 25 лет девятерых военнослужащих националистического объединения "Азов" (признано в РФ террористическим) за продолжавшийся почти месяц артиллерийский обстрел села в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

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Военнослужащих "Азова" Николая Кузьменко, Алексея Качуевского, Богдана Печко, Анатолия Могильного, Владислава Сыгыса, Николая Святого, Вадима Логоши, Ярослава Безменова и Максима Дуброва признали виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и повреждении чужого имущества.

"Установлено, что с 25 февраля по 17 марта 2022 года по приказам Кузьменко и других командиров националисты Качуевский, Печко, Могильный, Сыгыс, Святой, Логоша, Безменов и Дубров в составе орудийных расчетов осуществляли обстрелы из гаубицы и полевой пушки жилого массива села Лебединское в ДНР. В результате не менее 200 выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждены четыре жилых дома, их собственникам причинен ущерб на общую сумму более 2,3 млн рублей", - сообщили в ГВП. Жители села, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали.

Суд приговорил Безменова к 23 годам лишения свободы, остальных подсудимых - к 25 годам лишения свободы. 

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