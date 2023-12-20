Суд оставил под стражей экс-главу управления СК по СЗАО Москвы Ромодановского

Мужчину обвиняют по делу о взятках

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение отправить в СИЗО бывшего главу следственного управления по Северо-Западному административному округу столичного главка СК Сергея Ромодановского, обвиняемого по делу о взятках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу Ромодановского С. К. и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу обвиняемого - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

В конце ноября Басманный суд Москвы отправил под стражу Ромодановского, экс-главу Хорошевского отдела столичного главка СК Рустама Юсупова и бывшего следователя Андрея Жирютина по делу о крупной взятке. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении уголовного дела.

По информации нескольких СМИ, арест экс-следователей связан с делом бывшего топ-менеджера компании Merlion Вячеслава Симоненко. В самой компании ТАСС эту информацию прокомментировать отказались.