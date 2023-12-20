Билетному оператору присудили 300 тыс. рублей штрафа за хищение у Театра Романа Виктюка

По словам адвоката подсудимого Александра Карабанова, защита смогла донести до суда, что обвиняемый совершил преступление по юридической неграмотности в ходе осуществления предпринимательской деятельности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы назначил 300 тыс. рублей штрафа по делу о хищении более 6,5 млн рублей билетным оператором у Театра Романа Виктюка, сообщил ТАСС адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы подсудимого.

"Защита смогла донести до суда, что Марченков не опасен для общества, а преступление совершил по юридической неграмотности в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Подписка о невыезде в Преображенском суде Москвы моему подзащитному была отменена, доводы государственного обвинителя применить наказание, связанное с лишением свободы, отклонены судьей, который назначил Марченкову штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказал адвокат.

По его словам, в ходе прений сторон прокурор просил назначить его подзащитному три года колонии.