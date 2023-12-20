В Калужской области осудили мужчину, повредившего крест на братской могиле

Его приговорили к двум годам колонии строгого режима

ТАСС, 20 декабря. Мужчину, повредившего крест на братской могиле бойцов Красной армии в Боровске Калужской области, осудили на два года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"33-летний житель Белгородской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установили суд и следствие, в августе мужчина сломал крест на могиле безымянных бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии в Боровске. Ранее глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщал, что повредил крест паломник из Белгородской области, инцидент произошел вблизи Пафнутьев-Боровского монастыря. На могиле установили новый крест.