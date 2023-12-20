В Москве начали слушать дело о захвате заложницы в цветочном магазине в центре города

Подсудимого могут отправить на принудительное лечение

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на полгода продлил срок ареста Андрею Сафронову - одному из фигурантов уголовного дела о захвате в заложники продавщицы цветочного магазина в феврале этого года. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимого могут отправить на принудительное лечение.

"Подлежит рассмотрению уголовное дело о применении мер медицинского характера в отношении Сафронова Андрея Александровича, - сказал судья. - Продлить обвиняемому срок заключения под стражу на шесть месяцев, то есть до 28 мая 2024 года".

Сафронов был доставлен в суд из Чехова, где он содержится в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области "Московская областная психиатрическая больница имени В. И. Яковенко". На следующем заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимый выскажет свое отношение к инкриминируемым ему преступлениям. Затем суд приступит к слушанию уголовного дела по существу.

Вечером 17 февраля двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин на Таганской улице и удерживали там продавщицу. Полицейские задержали злоумышленников. Столичный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным пресс-службы столичного ГСУ СК, при проведении спецоперации по освобождению заложника один из мужчин ранил из пистолета полицейского. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Позднее Сафронову было добавлено обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Клинского городского суда Московской области, второй фигурант дела - Алексей Горюнков - осужден на три года колонии общего режима. Он был признан виновным по ст. 222 УК РФ.