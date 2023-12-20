Дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила, что пуля попала в бронежилет

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Пуля попала в бронежилет, сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в "броник", - рассказала она в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), добавив, что гордится отцом.

Как сообщил ТАСС источник в окружении Охлобыстина, артист "жив-здоров" и чувствует себя хорошо.

Актер не в первый раз совершает поездки в новые регионы с гуманитарной помощью. Он также сообщал, что просил отправить его священником в зону СВО.