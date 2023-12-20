Суд арестовал обвиняемого в подготовке взрыва здания правительства на Ставрополье

Мужчина снял на видео здание правительства края, а затем приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства

СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал мужчину, обвиняемого в подготовке теракта. Мужчина планировал взорвать здание краевого правительства, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 18 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, мужчина является сторонником международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ). В мессенджере он вступил в сговор с членом террористической организации.

Совместно с неустановленным лицом мужчина снял на видео здание правительства края. После чего он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя дома. Действия обвиняемого пресекли сотрудники управления ФСБ по Ставрополью во время проведения оперативно-разыскных мероприятий.