В Москве к девяти годам приговорили мужчину, отправившего девушке в подарок взрывчатку

При задержании Никита Селюнин рассказал, что причиной его действий стали неразделенные чувства

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии мужчину, отправившего отвергнувшей его девушке подарочную коробку со взрывным устройством. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении Никиты Селюнина, он признан виновным в покушении на убийство, ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

В суде защита утверждала, что взрывное устройство было сконструировано таким образом, чтобы оно не могло причинить потерпевшей смерть.

20 февраля на 2-й Изумрудной улице в Троицке девушка получила именную подарочную коробку, которая взорвалась при открытии. Пострадавшая получила ожоги лица и рук. При задержании Селюнин рассказал, что причиной его действий стали неразделенные чувства к потерпевшей.