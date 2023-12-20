В Иркутской области выявили контрабанду леса более чем на 920 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области выявили контрабанду древесины на сумму более 920 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"С августа 2015-го по сентябрь 2016 года фигуранты незаконно экспортировали за границу Российской Федерации свыше 202 тыс. куб. м древесины стоимостью более 920 млн рублей", - сообщила Волк.

В совершении преступления подозреваются члены организованной группы. По версии следствия, организация - участник внешнеэкономической деятельности - с августа 2015 по сентябрь 2017 года заключила ряд сделок с номинальными руководителями подставных фирм. У них приобретали древесину, которую впоследствии незаконно вывозили за рубеж.

Возбуждено уголовное дело. В отношении женщины-бухгалтера избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, один из предполагаемых организаторов заочно заключен под стражу. Полицейские и оперативники ФСБ России устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступлений, и все эпизоды контрабандного вывоза леса.