В Коми за разглашение гостайны осудили экс-оперативника из Югры

Его приговорили к одному году лишения свободы условно

СЫКТЫВКАР, 20 декабря. /ТАСС/. Бывшего сотрудника правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осудили в Республике Коми за разглашение государственной тайны, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Коми.

"Вынесением обвинительного приговора завершено судебное рассмотрение уголовного дела, расследованного УФСБ России по Республике Коми в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обвиняемого в разглашении сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283 УК РФ)", - говорится в сообщении.

С декабря 2020 по май 2021 года должностное лицо, имея обязательства по неразглашению доверенных ему по службе сведений, неоднократно по интернету передавал жителю Сыктывкара, не имеющему допуска к секретным материалам, результаты оперативно-разыскной деятельности своего отдела, которые в последующем стали доступны третьим лицам. На этапе проведения следствия подозреваемый признал вину в полном объеме.

Верховный суд Коми назначил бывшему оперативнику наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.