В ЛНР в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Из них двое находятся в тяжелом состоянии

ЛУГАНСК, 20 декабря, /ТАСС/. Шесть человек пострадали в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате столкновения легковушки и маршрутки, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

"Минздрав ЛНР сообщает о пострадавших в результате ДТП на улице Победоносной в Луганске. Из-за столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси получили ранения шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.