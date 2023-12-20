В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигналы звучат также в Киевской области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены заработали в городе в 16:36 мск. Кроме того, воздушная тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее в среду воздушная тревога уже объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях, она продлилась около 25 минут.