20 декабря, 13:34,
обновлено 20 декабря, 13:48
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигналы звучат также в Киевской области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Сирены заработали в городе в 16:36 мск. Кроме того, воздушная тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее в среду воздушная тревога уже объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях, она продлилась около 25 минут. 

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