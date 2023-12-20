Московское метро после падения льда на женщин уволило отвечавшего за уборку сотрудника

Метрополитен также окажет пострадавшим помощь и усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московское метро уволило сотрудника, ответственного за уборку снега и льда, по результатам внутренней проверки после падения на двух женщин глыбы льда возле станции "Смоленская". Метрополитен окажет пострадавшим помощь и усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По итогам внутренней проверки после инцидента у станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии отстранен сотрудник мосметро, который отвечал за очистку кровли. Инициирован процесс его увольнения по статье. Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В департаменте также подчеркнули, что московское метро усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее СМИ сообщили, что в результате падения глыбы льда возле станции метро "Смоленская" пострадали две женщины.