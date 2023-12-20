Обрушение расселенного дома в Петербурге и третий штраф Google. Главные события 20 декабря

Обрушение расселенного дома в Петербурге

На Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга обрушился расселенный шестиэтажный дом. ГУ МЧС по городу уточнило, что сведения о пострадавших не поступали. Ведомство привлекло к ликвидации происшествия 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС - 14 единиц техники и 56 человек. Также из соседнего дома эвакуировали 27 человек.

Назначение третьего оборотного штрафа Google

Компанию Google оштрафовали на 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации. В соответствии с материалами дела, причиной послужили ролики на YouTube, содержащие информацию о потерях армии России в ходе СВО, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Также в роликах размещались экстремистские материалы и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Голосование исполкома РФС против вступления в AFC

Вице-президент Российского футбольного союза Ахмед Айдамиров сообщил, что исполком организации проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). По его словам, решение приняли единогласно.

Введение масочного режима для массовых мероприятий в Петербурге

Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий с 20 декабря. Она также рекомендовала всем организациям города соблюдать температурный режим и регулярно обеззараживать воздух. Масочный режим также действует в медицинских и социальных учреждениях города.

Раскрытие картеля на торгах на поставку социально значимых продуктов

Федеральная антимонопольная служба России раскрыла картель, который проводил торги для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений Москвы, Московской и Калужской областей. По информации ведомства, компании заключали между собой одинаковые договоры на поставку, отличающиеся лишь в цене. Это позволяло им получить максимальный балл в результате оценки заявок на выполнение государственных контрактов.