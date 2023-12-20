На Ямале в ДТП пострадали три человека

Столкнулись четыре автомобиля

ТАСС, 20 декабря. В Новом Уренгое на Ямале столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии три человека пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"20 декабря около 17:00 (15:00 мск) в городе Новый Уренгой на улице Центральная магистраль произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП трем участникам понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.