Задержанных за избиение участника СВО в Петербурге подозревают в экстремизме

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завел уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку в отношении двух мужчин, ранее задержанных в Санкт-Петербурге за нападение на участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.

Речь идет о подозреваемых, которые 18 декабря избили на Васильевском острове участника СВО, высказывая при этом фразы, унижающие достоинство человека по признаку национальности и направленные на возбуждение ненависти.

Полиция задержала двух мужчин 31 года и 33 лет после конфликта в Биржевом переулке. Было установлено, что 40-летний участник СВО заметил автомобиль Lexus, частично припаркованный на тротуаре, и сделал замечание двум горожанам, которые стояли рядом с иномаркой. Началась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Избив пешехода, злоумышленники уехали, а потерпевший вызвал полицию. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Вечером 18 декабря Василеостровский районный суд отправил одного из фигурантов под стражу, второму продлил срок задержания на 72 часа из-за плохого самочувствия - прямо в суд подозреваемому вызывали скорую. Позже в СК сообщили о возбуждении в отношении обоих второго уголовного дела - о покушении на убийство.