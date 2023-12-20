В акватории реки Дон столкнулись два судна

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в Южной транспортной прокуратуре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Суда Red Line и ТН-709 столкнулись в акватории реки Дон, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"В акватории реки Дон 20 декабря 2023 года произошло столкновение двух судов - Red Line и "ТН-709". Пострадавших, разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура и Ространснадзор проводят проверку о безопасности судоходства.