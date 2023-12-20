Человек погиб при обстреле ВСУ левобережья Херсонской области

Еще двое ранены

ГЕНИЧЕСК, 20 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель Днепрян в Херсонской области погиб, еще двое получили ранения в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

"Сегодня, 20 декабря, около 15:50 [мск] под обстрелом укронацистов оказались улицы Надднепрянская и Карла Маркса поселка Днепряны. В результате обстрела погибла женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранены в результате обстрела женщина 1957 года рождения и мужчина 1974 года рождения. "С множественными осколочными ранениями конечностей и тела доставлены в Каховскую районную больницу", - добавили в администрации.