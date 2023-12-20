Руководитель застройщика стал фигурантом дела экс-главы Ижевска

Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Руководитель компании-застройщика стал фигурантом дела бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"В отношении обвиняемого Бушмакина судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок 1 месяц 7 суток, по 25 января 2024 года, с установлением в отношении него ряда запретов", - говорится в сообщении.

Органами предварительного следствия Бушмакин обвиняется в том, что склонил экс-главу Ижевска незаконно предоставить застройщику государственные и муниципальные земельные участки. После чего застройщик получил участок без торгов по заниженной стоимости и увеличил площадь планируемой застройки многоквартирного дома.

Мужчина являлся на тот момент гендиректором ООО "Ресурс" и фактическим руководителем ООО "Специализированный застройщик "Ухтомского один". Следственными органами ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33 ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Олег Бекмеметьев занимал пост главы города с 2018 года. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023 года. Позднее его поместили под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В сентябре суд арестовал экс-чиновника, так он нарушил условия исполнения ранее избранной в отношении него меры пресечения.