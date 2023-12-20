Петербуржца, осквернившего свастикой блокадный мемориал, оштрафовали на 1,4 млн рублей

Он признан виновным по статье о реабилитации нацизма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к штрафу в размере 1,4 млн рублей жителя Санкт-Петербурга, который в октябре 2022 года осквернил нацистской свастикой мемориалы Великой Отечественной войны на Дороге жизни. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

"Ленинградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 1 млн 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта ТАСС сообщал в октябре 2022 года, тогда он признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что мужчина ранее работал инженером, но после объявления частичной мобилизации уволился и переехал в СНТ "Ладожец", где и был задержан. На даче он скрывался от возможного призыва, так как в 2021 году проходил срочную службу в армии. По данным полиции, недовольство добровольной потерей работы и самоизоляцией подтолкнуло мужчину на преступление.

Как установило следствие, подсудимый нанес нацистскую символику на памятный километровый столб №39 комплекса "Дорога жизни" и у металлического постамента зенитного орудия, которое входит в мемориальный комплекс "Разорванное кольцо" на берегу Ладоги. Первоначально уголовное дело возбуждалось по статье 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Дорога жизни - единственная трасса, которая связывала блокадный Ленинград с Большой землей с сентября 1941 года по февраль 1943 года. В современном виде она является частью "Зеленого пояса Славы" - комплекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград в 1941-1944 годах. Его общая протяженность составляет 200 км, на которых расположены 42 монумента, 27 из которых - на территории Ленинградской области. Комплекс "Дорога жизни" включает мемориалы "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера, мемориальный ансамбль "Румболова гора" и 45 мемориальных гранитных километровых столбов.