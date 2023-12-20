Суд приговорил двух участников нападения банды Басаева на Дагестан к 14 годам колонии

Согласно материалам дела, в июне-июле 1999 года подсудимые прошли обучение в лагере боевиков в Чечне и вступили в состав устойчивой вооруженной группы "Ногайский джамаат"

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана приговорил еще двух участников нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на республику в 1999 году к 14 годам колонии. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении Авезова А. Н. и Терекбаева А. Т., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК РФ. <…> Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики <…> приговорила каждого к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, в июне-июле 1999 года подсудимые прошли обучение в лагере боевиков - учебном центре "Исламский институт "Кавказ" в Чечне и вступили в состав устойчивой вооруженной группы "Ногайский джамаат", участники которой проходили специальную подготовку по подрывному и снайперскому делу.

В августе в 1999 года участники банды Басаева и Хаттаба, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек, в числе которых находились Авезов А. Н. и Терекбаев А. Т. совершили посягательство на жизнь военнослужащих, несущих службу на территории Ботлихского района Республики Дагестан. При массированном обстреле 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести.