Суд в Пензе продлил до 21 февраля арест актрисе Рамиле Искандер по делу о наркотиках

У нее изъяли около 2 кг мефедрона

ПЕНЗА, 20 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Пензы продлил на два месяца срок содержания под стражей актрисе Рамиле Искандер (Хисамовой), которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте суда.

"Срок содержания под стражей продлен на два месяца - по 21 февраля 2024 года включительно", - отмечается в сообщении.

Искандер была задержана 29 августа, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Дело расследуют сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Пензенской области. Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте "Царь" Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.