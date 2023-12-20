Мужчина пытался незаконно увезти подзорную трубу 1918 года из Калининграда в Литву

Он также намеревался вывезти медаль "За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 годов"

ТАСС, 20 декабря. Гражданин России в Калининградской области пытался незаконно провезти в Литву 100-летнюю подзорную трубу. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

"Сотрудники таможенного поста МАПП "Советск" Калининградской областной таможни во время проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых гражданином России, убывающим с таможенной территории ЕАЭС в направлении Литовской Республики, установили, что пешеход перемещает товар, не заявленный к таможенному контролю по установленной форме. В личных вещах у россиянина находились английская телескопическая подзорная труба 1918 года и медаль "За доблестный труд в великой отечественной войне 1941-1945 годов", - отмечается в сообщении.

Экспертиза показала, что эти предметы являются культурными ценностями в силу того, что медаль была выпущена более 50 лет назад, а телескопическая труба - более 100 лет назад. Решением коллегии Евразийской экономической комиссии установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза подобных товаров - декларирование и перемещение только с письменного разрешения Министерства культуры России.

В отношении россиянина составили протоколы об административных правонарушениях по статьям "Недекларирование" и "Несоблюдение установленных запретов и ограничений".