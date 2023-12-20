Более 1 тыс. жителей Химок остались без отопления

Местные жители вынуждены использовать электрические обогреватели

ХИМКИ, 20 декабря. /ТАСС/. В городском округе Химки более 1 тыс. жителей остались без отопления. Об этом ТАСС сообщили в аварийных службах.

"В микрорайоне Левобережный на улице Пожарского более 10 домов оставили заявки об отсутствии отопления в квартирах, также заявки поступают из многоквартирных домов на улице Библиотечная и Совхозная", - сказал собеседник агентства.

По словам экстренных служб, отопление в квартирах также отсутствует во всех домах на улице 9 мая в Старых Химках. Заявки также поступают из Сходни и Новых Химок, улицы Лавочкина и с Юбилейного проспекта, добавили в аварийных службах.

Как передает корреспондент ТАСС, местные жители вынуждены использовать электрические обогреватели в своих квартирах, кто-то использует и "газовое отопление". Химчане обеспокоены ситуацией и бояться остаться без тепла на новогодние праздники.

В новость внесена правка (21:06 мск) - передается с уточнением числа жителей Химок без отопления в лиде, верно - более 1 тыс. жителей.