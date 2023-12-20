Жителя Краснодара задержали за стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке

Ему грозит арест до 15 суток

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Полицейские Краснодара задержали 19-летнего молодого человека, открывшего стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке одного из дворов жилого комплекса. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба управления МВД России по Краснодару.

"Краснодарские полицейские задержали молодого человека, устроившего стрельбу на детской площадке. 19-летний местный житель пояснил, что тестировал пневматический пистолет, а в качестве мишени использовал зажигалку. На молодого человека составлен административный протокол за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Санкции статьи 20.1 КоАП РФ предусматривают максимальное наказание в виде ареста сроком до 15 суток.

Ранее в соцсетях сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в ЖК "Аквамарин" на улице Уральской. Полиция начала проверку.