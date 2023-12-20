Проводится проверка

ТАСС, 20 декабря. В Рязани трехлетний ребенок умер после лечения зубов в частной стоматологической клинике. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Рязанской области.

"В Рязани трехлетний мальчик умер после лечения зубов в частной стоматологической клинике. По данному факту следственными органами СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области доложить о ходе, результатах проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах.