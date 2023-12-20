В Донецке сообщили, что ВСУ при обстреле попали в республиканский травматологический центр

Информация о пострадавших не приводится

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли центр Донецка, снаряды попали в республиканский травматологический центр (РТЦ), сообщили ТАСС в Минздраве ДНР.

"Есть попадание в РТЦ", - рассказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших пока нет.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что также ВСУ ударили по троллейбусному депо. По предварительным данным, имеются поврежденные и полностью уничтоженные троллейбусы.

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев позднее сообщил, что РТЦ будет работать в штатном режиме. Он подчеркнул, что все повреждения будут устранены в оперативном порядке.