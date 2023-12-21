На Сахалине будут судить курьера, обманувшего пенсионеров более чем на 1 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Невельский городской суд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. На Сахалине участник организованной мошеннической группы пойдет под суд по уголовному делу о мошенничестве. Он похитил у пенсионеров более 1 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Он (подсудимый) обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой). Уголовное дело направлено в Невельский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу", - рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2023 года совместно с неустановленными лицами совершил мошеннические действия в отношении граждан пожилого возраста в городе Невельске. Он представлялся курьером и забирал у пенсионеров деньги якобы за освобождение родственников от ответственности за ДТП. Таким способом у двух потерпевших похищено свыше 1 млн рублей.