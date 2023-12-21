На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО

Мужчину приговорили к двум годам и девяти месяцам в исправительной колонии общего режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - рассказали в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что подсудимый не захотел участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, поэтому 4 августа отказался исполнять приказ командира и ехать в район боевых действий.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый "своими действиями поставил под сомнение принцип единоначалия, что в настоящее время отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе". Отягчающим обстоятельством стало то, что это произошло в период мобилизации в РФ, объявленной 21 сентября 2022 года.