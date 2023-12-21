В Хабаровском крае возбудили дело из-за загрязнения озера и гибели рыбы

Размер ущерба оценили в 169 млн рублей

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за загрязнения озера в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщили журналистам в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для принятия процессуального решения. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в распространенном сообщении.

Прокуроры с привлечением специалистов лаборатории эколого-аналитического контроля Николаевска-на-Амуре и Николаевского района осмотрели территорию реки Большой Мырчан в месте впадения в озеро Чля. "По результатам исследования проб воды зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по цианидам, роданидам, марганцу, алюминию, цинку, меди, сульфатам. Размер ущерба водным биологическим ресурсам вследствие их гибели составил 169 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Массовую гибель рыбы выявили на озере Чля в июле. Была организована проверка.​​​​