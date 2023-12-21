В Самарской области трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом

В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

ТАСС, 21 декабря. Четыре человека, включая ребенка, отравились угарным газом в Самарской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, 21 декабря 2023 года в одной из квартир дома, расположенного в городе Отрадном, семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок. <...> Следственным отделом по городу Отрадному организована доследственная проверка", - говорится в распространенном сообщении.

В прокуратуре Самарской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек). Также надзорное ведомство проверит исполнение законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования, и оценит качество услуг, оказанных обслуживающей организацией.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области уточнили ТАСС, что сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома поступило в 06:32 (05:32 мск). Погибшие - женщины 77 и 80 лет, 8-летний ребенок и мужчина, возраст которого устанавливается.