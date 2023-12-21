Прокуратура запросила пожизненный срок для обвиняемого в убийстве девушки под Красноярском

Дело Ивана Папенко суд рассматривает в закрытом режиме

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Гособвинение запросило в Красноярском суде пожизненное лишение свободы Ивану Папенко, обвиняемому в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске, сообщила прокуратура края.

"Пожизненное лишение свободы запросил прокурор Красноярского края Роман Тютюник для убийцы 16-летней девушки из Дивногорска. В Красноярском краевом суде прокурор края выступил в судебных прениях сторон по уголовному делу в отношении Ивана Папенко. <…> В целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений Папенко следует назначить пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Никакой другой вид наказания не может восприниматься как справедливый и не может гарантировать неповторения таких событий", - говорится в распространенном сообщении.

Тело девушки было обнаружено 24 июля. Ее убийство вызвало большой общественный резонанс. Обвиняемым в убийстве оказался неоднократно судимый Папенко, который освободился 14 июля.

Красноярский краевой суд рассматривает дело Папенко в закрытом режиме. Он обвиняется в разбое (ст. 162 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, Папенко, будучи пьяным, находился на видуаке в Дивногорске в поиске жертвы для ограбления. Там он увидел девушку и, угрожая убийством, увел ее в лес. Обвиняемый забрал у девушки сумку и личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил. Свою вино Папенко признал.