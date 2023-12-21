В Ростовской области возбудили дело из-за гибели трех человек на пожаре в Батайске

По предварительной информации, причиной возгорания стала детская шалость с огнем

ТАСС, 21 декабря. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек, двое из которых дети, при пожаре в частном доме в Батайске. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В Батайске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара. По данным следствия, 20 декабря в домовладении, расположенном в городе Батайске на улице Тургенева, после тушения пожара обнаружены тела женщины 1964 года рождения и двух малолетних детей 2017 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении.

Прокуратурой региона организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в Батайске, погибли двое детей и их бабушка. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость с огнем.