В Китае около 1 тыс. человек получили ранения в результате землетрясения

Число погибших достигло 135

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. пострадавших поступили в госпитали после землетрясения, произошедшего в понедельник на северо-западе Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, больницы в провинции Ганьсу приняли 784 человека. Ранее сообщалось, что в соседней провинции Цинхай пострадали 198 жителей.

Число погибших, по последним данным, достигло 135.

Помимо стационаров, в Ганьсу созданы 19 временных медпунктов и один мобильный госпиталь. По данным провинциального управления здравоохранения, более двух десятков медицинских бригад были направлены в 35 пострадавших деревень для обхода жителей. Населению предоставляются наборы медикаментов, оказывается помощь психологов.