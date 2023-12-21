В Приамурье при ремонте дорог в поселке подрядчик похитил более 4,7 млн рублей

Против директора коммерческой компании возбудили шесть уголовных дел

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Директор коммерческой компании при ремонте дорог в поселке Бурея в Амурской области похитил более 4,7 млн рублей. Против него возбуждено шесть уголовных дел, он арестован. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено шесть уголовных дел в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2021 года между администрацией поселка и организацией, осуществляющей деятельность в сфере строительства автомобильных дорог, были заключены муниципальные контракты на восстановление дорог общего пользования по шести улицам. Подрядчик объем работ не выполнил, при этом полностью получил денежные средства. В результате этих действий администрации поселка причинен ущерб, по предварительным данным, на сумму более 4,7 млн рублей.

По ходатайству следователя в отношении подследственного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.