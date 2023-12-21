На Урале поджигателя военкомата приговорили к 18 годам колонии

Николай Юрьев собирался совершить поджог при помощи коктейлей Молотова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд приговорил Николая Юрьева к 18 годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата. Об этом сообщается в картотеке суда.

"Николаю Юрьеву вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка к теракту), ст. 205.3 (прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - отмечено в документах суда. По данным пресс-службы суда, подсудимого приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По информации регионального УФСБ, мужчина собирался совершить поджог военкомата при помощи коктейлей Молотова. По месту жительства задержанного были проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления. О задержании Юрьева УФСБ по региону сообщило 2 марта 2023 года.