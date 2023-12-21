В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали двое мужчин

По Киевскому району города ранее было выпущено шесть ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Киевский район Донецка был обстрелян украинскими военными, ранены двое мужчин. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

"Во время ночного обстрела Киевского района по улице Артема ранены мужчины 1984 и 1997 годов рождения", - написал он.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что Киевский район Донецка последний раз обстреливался со стороны Вооруженных сил Украины в 22:15 мск 20 декабря. Тогда было выпущено шесть ракет из РСЗО.