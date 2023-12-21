21 декабря, 06:06
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 21 декабря. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суражским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Богомаз отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. 

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