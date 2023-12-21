В Новосибирске мужчину осудили на 5,5 года за нападение с ножом на ребенка

По версии следствия, он повалил школьника на землю и нанес ему удар в грудную клетку

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к 5,5 года колонии строгого режима мужчину, который напал с ножом на мальчика на школьном стадионе и пытался украсть у него телефон, сообщается в группе судов общей юрисдикции региона во "ВКонтакте".

"Железовский А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе судебного разбирательства гособвинитель отказался от обвинения в покушении на убийство.

Из обвинительного заключения следует, что ранее неоднократно судимый за кражи и разбой осужденный наблюдал за мальчиками 10-12 лет, игравшими на школьном стадионе, и решил забрать у школьника телефон. Он повалил ребенка на землю и нанес ему удар в грудную клетку ножом, мальчику удалось отбиться палкой и сбежать. Прохожие вызвали полицию, мужчина был задержан.