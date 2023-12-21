В Краснодаре более 150 жилых домов, 5 детских садов и школа остались без света

В муниципальном центре управления городом сообщили, что произошла авария на подстанции

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Авария на подстанции произошла в Краснодаре, в результате прервано электроснабжение жителей 151 дома, также в зоне отключения находятся пять детских садов и школа, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом.

"Из-за аварии на подстанции без электричества временно остались жители 151 дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что свет отключился в домах на улицах Гаврилова, Коммунаров, Зиповской, 40 лет Победы, Юннатов, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической и Офицерской.

Также в зону отключения попали социальные объекты города - детские сады №68, №84, №65, №128, №105, а также школа №10.

Ремонт проводят специалисты АО "Электросети Кубань". Сроки завершения работ не уточняются.