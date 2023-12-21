В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

Возгорания не последовало

ТАСС, 21 декабря. Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане, в результате ЧП четыре человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7. По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорания в результате взрыва не последовало.

Позже также сообщили о частичном обрушении несущей стены дома. "Повреждения получили как минимум две квартиры", - уточнил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала МЧС России, одного из пострадавших госпитализировали. "Трое жильцов эвакуированы", - также говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили, что в результате происшествия пострадали, предварительно, четыре человека. В настоящее время проводится обследование поврежденных помещений, добавили в главке. На месте работают пожарно-спасательные подразделения ведомства. Силами администрации в Доме культуры в Осиново развернут пункт временного размещения.

Согласно данным из открытых источников, дом был введен в эксплуатацию в 1974 году, в нем 2 подъезда и 15 квартир. В доме установлено центральное газоснабжение.