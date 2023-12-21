В Тверской области нашли пропавшего подростка

Угрозы его жизни нет

ТАСС, 21 декабря. Сотрудники полиции нашли пропавшего 16-летнего подростка, о местонахождении которого не было известно с 17 декабря. Противоправных действий в отношении него не совершено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"16-летний мальчик найден оперативниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции Центрального отдела полиции. Подросток обнаружен на территории города Твери, находился у друзей", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, противоправных действий в отношении подростка не совершено.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего в поселке Спирово.

Как ранее сообщали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, 19 декабря поступило сообщение о безвестном отсутствии 16-летнего подростка, данные о местонахождении которого в поселке Спирово не известны с 17 декабря.