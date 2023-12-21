В Новосибирской области в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали три человека

По предварительной информации, столкновение произошло на 106-м километре автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Новосибирской области. Пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, на 106-м км автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" водитель 1970 года рождения, управляющий маршрутным транспортным средством Iveco и следующий по маршруту "Новосибирск - Кемерово", совершил наезд на стоящий после ранее произошедшего ДТП грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП пострадали водитель маршрутного транспортного средства и его пассажиры - мужчина и женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения), выясняются все обстоятельства происшествия.